І вона ще собі не подобається! Дружина тренера "Динамо" – в сексуальній сукні з "голими" флангами

Дружина улюбленця фанатів київського "Динамо" Олега Гусєва Марія похвалилася сексуальної обновкою. Блондинка постала перед фоловерами в білій сукні з голими боками і глибоким декольте, немов магнітом притягнувши до себе захоплені відгуки підписників: "Неймовірна!", "Кайф", "Ну що за пріті леді".

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А ще недавно Марія Гусєва скаржилася шанувальникам, що їй не подобається власне відображення у дзеркалі.

"Чи буває у вас такий стан, коли ви рішуче незадоволені собою? Без об'єктивних причин? Що б ви не робили, який би вигляд не мали, настає апатія до всього і неприйняття себе. Не подобається відображення в дзеркалі, шкіра, макіяж. Зовсім не хочеться нікуди виходити. Коли всі твої досягнення здаються незначними? Сподіваюся, я не одна така", – нарікала раніше красуня у себе в Instagram

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Дружина Олега Гусєва – Марія / Фото: Instagram

Марія Гусєва / Фото: Instagram

Марія Гусєва / Фото: Instagram

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