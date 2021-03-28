Видно і груди, і труси. Що за сукня на Ірині Морозюк?

Світська левиця Ірина Морозюк, колишня дружина футболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, знову розбурхала соцмережі. Дівчина запостила в Instagram своє фото в ультракороткому платті. Зверху воно слабо прикриває груди, знизу видно труси.

Реклама

"Як я хочу літо! Голі ніжки, сукні, гарну засмагу", – підписала знімок Ірина. До речі, недавно Морозюк дала пораду своєму п'ятирічному синові: "Головне – не залетіти в 16".

Нагадаємо, минулої весни Ірина Морозюк заявила про розставання зі своїм чоловіком – екс-капітаном "Динамо" Миколою Морозюком, зазначивши: "Думаю, він мені зраджував".

Реклама Микола та Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама