Італійська телеведуча любить роздягатися догола. Це відгомони модельної кар'єри

Зйомки в Playboy не проходять даром

Італійська модель Інес Трокк'я заробила любов чоловічої аудиторії не тільки відвертими зйомками в таких відомих виданнях як Playboy, GQ, ForMen, FHM, а й завдяки роботі телеведучої на спортивних каналах Sportitalia, TikiTaka і Italia 1.

При цьому, сама красуня не байдужа до гри мільйонів – Інес підтримує міланський "Інтер", хоча сама родом з Неаполя.

Яскраві фото Інес Трокк'я в Instagram:

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