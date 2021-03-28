Італійська телеведуча любить роздягатися догола. Це відгомони модельної кар'єри

Італійська модель Інес Трокк'я заробила любов чоловічої аудиторії не тільки відвертими зйомками в таких відомих виданнях як Playboy, GQ, ForMen, FHM, а й завдяки роботі телеведучої на спортивних каналах Sportitalia, TikiTaka і Italia 1.
При цьому, сама красуня не байдужа до гри мільйонів – Інес підтримує міланський "Інтер", хоча сама родом з Неаполя.
Яскраві фото Інес Трокк'я в Instagram:
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