Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться, не обпечіться

Знаменита модель Джуліанна Кіссінджер виявилася завзятою уболівальником американського футболу. Дівчина з португальськими та німецькими коренями вибудувала успішну кар'єру в модельному бізнесі і має більше шести мільйонів шанувальників в соцмережах.
Вибір фанатів пояснити не важко. Ви тільки подивіться, якими фото Джуліанна ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram.
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