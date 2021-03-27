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Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться, не обпечіться

27 березня, 00:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Джуліанна Кіссінджер є власна армія уболівальників

Знаменита модель Джуліанна Кіссінджер виявилася завзятою уболівальником американського футболу. Дівчина з португальськими та німецькими коренями вибудувала успішну кар'єру в модельному бізнесі і має більше шести мільйонів шанувальників в соцмережах.

Вибір фанатів пояснити не важко. Ви тільки подивіться, якими фото Джуліанна ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram.

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модель дівчина американський футбол WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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