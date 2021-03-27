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"Сама сексуальність": гаряча дочка футболіста вразила бікіні до літа

27 березня, 13:31

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Бьянка Гаскойн підібрала вбрання для пляжного відпочинку, але всі дивилися тільки на її тіло

Апетитна Бьянка Гаскойн представила нові моделі купальників до пляжного сезону. І треба сказати, що на спокусливій фігурі дочки відомого англійського футболіста і скандаліста Пола Гаскойна будь-які бікіні сидять шикарно. Раніше дочка легенди футболу сфотографувалася повністю голою.

"Ви бачите літо, яке у мене має бути. Я можу провести його з фотографом", – підписала знімок у маленькому в'язаному купальнику спокуслива блондинка.

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"Приголомшлива", "Тіло мрії", "Сама сексуальність", – писали Бьянці фанати, не особливо звертаючи увагу на купальники.

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Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

Бьянка, яку природа нагородила красивим тілом, стала відома після участі в реаліті-шоу. Далі були участі в різних телешоу упереміш зі скандалами – дівчина крутила з бійцем змішаних єдиноборств CJ Meeks, але зрадила його з футболістом Джеймі О'Харою. Зараз вона зустрічається з модним фітнес-тренером Крісом Бойсоном.

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Проте Бьянка зробила досить успішну кар'єру моделі, особливо затребувана у виробників нижньої білизни. Також її регулярно звуть на зйомки різних календарів.

Раніше ми писали, що успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом.

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