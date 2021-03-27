"Сама сексуальність": гаряча дочка футболіста вразила бікіні до літа

Бьянка Гаскойн підібрала вбрання для пляжного відпочинку, але всі дивилися тільки на її тіло

Апетитна Бьянка Гаскойн представила нові моделі купальників до пляжного сезону. І треба сказати, що на спокусливій фігурі дочки відомого англійського футболіста і скандаліста Пола Гаскойна будь-які бікіні сидять шикарно. Раніше дочка легенди футболу сфотографувалася повністю голою.

"Ви бачите літо, яке у мене має бути. Я можу провести його з фотографом", – підписала знімок у маленькому в'язаному купальнику спокуслива блондинка.

Реклама

"Приголомшлива", "Тіло мрії", "Сама сексуальність", – писали Бьянці фанати, не особливо звертаючи увагу на купальники.

Реклама

Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

Бьянка, яку природа нагородила красивим тілом, стала відома після участі в реаліті-шоу. Далі були участі в різних телешоу упереміш зі скандалами – дівчина крутила з бійцем змішаних єдиноборств CJ Meeks, але зрадила його з футболістом Джеймі О'Харою. Зараз вона зустрічається з модним фітнес-тренером Крісом Бойсоном.

Реклама

Проте Бьянка зробила досить успішну кар'єру моделі, особливо затребувана у виробників нижньої білизни. Також її регулярно звуть на зйомки різних календарів.

Раніше ми писали, що успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом.

Алехандра Лара танцює на жердині Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама