Сексуальні крихітки: пишногрудій волейболістці роблять пропозиції на пляжі

Минулої осені американська красуня Кайла Сіммонс пішла з волейболу заради відвертихфото в соціальних мережах. Не всім в команді подобалися її відверті фото в Instagram, але дівчина вирішила, що нікому не дозволить вказувати, як їй жити, і зав'язала з великим спортом. Зате її соціальні мережі стали ще більш відвертими.

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Зараз Кайла знаходиться в сонячній Каліфорнії і радує своїх фоловерів гарячими фото з місцевих пляжів.

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"Ти – прекрасна", "бомба", "спокуслива крихітка", – не заспокоїлися шанувальники Сіммонс. А також не могли відірватися від пишних грудей дівчини: "Сексуальні бісквіти", "буфера", "сексуальні крихітки". І навіть пропонували руку і серце.

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Відзначимо, що пекучій Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімки.

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