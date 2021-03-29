Русский
$ 27,97
32,95
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Сексуальні крихітки: пишногрудій волейболістці роблять пропозиції на пляжі

29 березня, 22:29

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Кайла Сіммонс перебралася в сонячну Каліфорнію

Минулої осені американська красуня Кайла Сіммонс пішла з волейболу заради відвертихфото в соціальних мережах. Не всім в команді подобалися її відверті фото в Instagram, але дівчина вирішила, що нікому не дозволить вказувати, як їй жити, і зав'язала з великим спортом. Зате її соціальні мережі стали ще більш відвертими.

Реклама

Читайте також: Приголомшливе тіло в бікіні! Королева швидкості вибралася на пляж

Зараз Кайла знаходиться в сонячній Каліфорнії і радує своїх фоловерів гарячими фото з місцевих пляжів.

Реклама

"Ти – прекрасна", "бомба", "спокуслива крихітка", – не заспокоїлися шанувальники Сіммонс. А також не могли відірватися від пишних грудей дівчини: "Сексуальні бісквіти", "буфера", "сексуальні крихітки". І навіть пропонували руку і серце.

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022

Реклама

Відзначимо, що пекучій Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімки.

Раніше гаряча дочка футболіста вразила бікіні до літа: "Сама сексуальність".

Алехандра Лара танцює на жердині Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пляжі волейбол купальник WAGs Кайла Сіммонс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуні
Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуніІнші
"Це просто кайф": вигляд зверху на тренуванні сексуальної спортсменкиІнші
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедистки
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедисткиІнші
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!Інші
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскоюІнші
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорлІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти