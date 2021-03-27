Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл

Нещодавно Каміла Олівейра радувала своїх фанатів присутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Пор'є. Зараз в паузі між бійцівськими турнірами ринг-гьорл радує підписників у соцмережах пікантними знімками. Зацініть нові фото красуні.

Реклама

Реклама

У січні 2013 року Каміла Олівейра з Сан-Паулу стала першою бразилійкою, яка виносила таблички в турнірах UFC.

А вже 2016 року авторитетний сайт Sherdog, що спеціалізується на змішаних єдиноборствах, назвав Камілу найкрасивішою октагон-гьорл.

Цікаво, що Олівейра вважає найкрасивішою жінкою планети Анджеліну Джолі. Вона хотіла б мати такі ж губи, як у голлівудської актриси.

Реклама

Ну а багато бійців бажають, щоб таблички з раундами на їхніх поєдинках виносила саме Каміла Олівейра.

Читайте також:

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама