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Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл

27 березня, 21:17

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Каміла Олівейра порадувала фанатів своїми пікантними знімками

Нещодавно Каміла Олівейра радувала своїх фанатів присутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Пор'є. Зараз в паузі між бійцівськими турнірами ринг-гьорл радує підписників у соцмережах пікантними знімками. Зацініть нові фото красуні.

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У січні 2013 року Каміла Олівейра з Сан-Паулу стала першою бразилійкою, яка виносила таблички в турнірах UFC.

А вже 2016 року авторитетний сайт Sherdog, що спеціалізується на змішаних єдиноборствах, назвав Камілу найкрасивішою октагон-гьорл.

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Цікаво, що Олівейра вважає найкрасивішою жінкою планети Анджеліну Джолі. Вона хотіла б мати такі ж губи, як у голлівудської актриси.

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Ну а багато бійців бажають, щоб таблички з раундами на їхніх поєдинках виносила саме Каміла Олівейра.

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WAGs ринг-герл Каміла Олівейра
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