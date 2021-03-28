Поки чоловік у збірній: дружина українського футболіста поділилася фото в купальнику

Поки Руслан Малиновський знаходиться в розташуванні збірної України і готується до матчу проти Фінляндії в відборі на ЧС-2022, його дружина Роксана ніжиться на теплому сонечку на Мальдівах і ділиться враженнями на своїй сторінці в Instagram. Трансляція матчу Україна – Фінляндіяє на нашому сайті.
Роксана постала перед шанувальниками у яскравому барвистому купальнику. Дівчина не соромилася позувати перед камерою в різних позах.
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