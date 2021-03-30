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Дружина Романа Яремчука засвітила свою красу. Поки чоловік далеко

30 березня, 15:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Христина похвалилася в соцмережах парочкою нових фотографій

Серед других половинок футболістів збірної України набирає силу рух під назвою "Відірвися, поки чоловіка немає вдома". наприклад, дружина Малиновського поскаржилася на дорогий курорт: Роксана відпочиває на Мальдівах. А ось дружина Романа Яремчука захопилася своїми модельними фото.

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Сьогодні вдень Христина показала свій новий образ – в кольоровому і чорно-білому варіанті. Дівчина-модель блиснула своєю фігурою і прекрасними ногами, заслуживши захоплені відгуки шанувальників: "Що за богиня?", "Wow", "Мама мія" і тощо Знайшов час для улюбленої і футболіст, поставивши під фото п'ять (!) сердець .

Нещодавно дружина українського форварда в купальнику притулилася до пальми.

Нагадаємо, влітку 2019 року Христина народила сина, проте це не заважає їй знову перебувати в прекрасній формі.

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Тим часом, форвард збірної і бельгійського "Гента" тренується в Києві в таборі команди. Завтра "синьо-жовті" зіграють на "Олімпійському" з суперниками з Казахстану.

Раніше дружина Яремчука розстебнула піджак на голому тілі.

Згадаймо, як Роман Яремчук забивав за збірну німцям:

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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фото футбол Роман Яремчук WAGs Христина Яремчук
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