Дружина Романа Яремчука засвітила свою красу. Поки чоловік далеко

Серед других половинок футболістів збірної України набирає силу рух під назвою "Відірвися, поки чоловіка немає вдома". наприклад, дружина Малиновського поскаржилася на дорогий курорт: Роксана відпочиває на Мальдівах. А ось дружина Романа Яремчука захопилася своїми модельними фото.

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Сьогодні вдень Христина показала свій новий образ – в кольоровому і чорно-білому варіанті. Дівчина-модель блиснула своєю фігурою і прекрасними ногами, заслуживши захоплені відгуки шанувальників: "Що за богиня?", "Wow", "Мама мія" і тощо Знайшов час для улюбленої і футболіст, поставивши під фото п'ять (!) сердець .

Нещодавно дружина українського форварда в купальнику притулилася до пальми.

Нагадаємо, влітку 2019 року Христина народила сина, проте це не заважає їй знову перебувати в прекрасній формі.

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Тим часом, форвард збірної і бельгійського "Гента" тренується в Києві в таборі команди. Завтра "синьо-жовті" зіграють на "Олімпійському" з суперниками з Казахстану.

Раніше дружина Яремчука розстебнула піджак на голому тілі.

Згадаймо, як Роман Яремчук забивав за збірну німцям:

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