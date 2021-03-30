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Секс-королева смешанных единоборств: Пейдж Ванзант досталось за вызывающее фото

30 марта, 10:17

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

По мнению фолловеров, американка не заслуживает носить корону

Пейдж Ванзант, проигравшая два последних поединка – в UFC и в кулачных боях, отыгрывается в Instagram. 27-летняя американка, собравшая без малого три миллиона фолловеров, в борьбе за статус главного секс-символа смешанных единоборств опубликовала очередной эффектный снимок.

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Блондинка, на последних фото козырявшая бюстом, в этот раз похвасталась своими голыми ножками с едва заметным нижним бельем. Хотя сама Пейдж, возвышающаяся на шпильках, при этом попросила поклонников обратить внимание на другое.

"Вы просто обязаны увидеть меня в этой короне", – подписала снимок Ванзант

Правда, наряду с привычными для себя восторженными отзывами, в этот раз Пейдж получила и менее приятные комментарии: "Какая корона, если ты даже чемпионским поясом еще не обзавелась!?".

Впрочем, даже без чемпионских поясов Пейдж Ванзант выглядит чемпионски обворожительной.

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Добавим, что в прошлом году Пейдж привлекла к себе внимание голыми снимкам на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным.

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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смешанные единоборства WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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