"Я здорова. Я богата": звезда UFC показала идеальное тело

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант уже отошла после поражения в первом бою на кулаках. Девушка в Instagram демонстрирует свое идеальное тело.

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"Я здорова. Я богата... Закончите текст", – написала спортсменка под своей фотографией в Instagram, на которой Пейдж позирует в белом купальнике.

Напомним, что в прошлом году во время карантина Пейдж привлекла к себе внимание голыми снимками с мужем. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в соцсети пикантные фото.

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Да и откровенных фотографий в купальнике у Пейдж хватает.

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