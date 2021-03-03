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"Я здорова. Я богата": звезда UFC показала идеальное тело

3 марта, 11:56

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Пейдж Ванзант позировала в белом купальнике

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант уже отошла после поражения в первом бою на кулаках. Девушка в Instagram демонстрирует свое идеальное тело.

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"Я здорова. Я богата... Закончите текст", – написала спортсменка под своей фотографией в Instagram, на которой Пейдж позирует в белом купальнике.

Напомним, что в прошлом году во время карантина Пейдж привлекла к себе внимание голыми снимками с мужем. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в соцсети пикантные фото.

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Да и откровенных фотографий в купальнике у Пейдж хватает.

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MMA смешанные единоборства Пейдж Ванзант
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