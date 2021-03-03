"Я здорова. Я багата": зірка UFC показала ідеальне тіло

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант вже відійшла після поразки в першому бою на кулаках. Дівчина в Instagram демонструє своє ідеальне тіло.

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"Я здорова. Я багата ... Завершіть текст" , – написала спортсменка під своєю фотографією в Instagram, на якій Пейдж позує в білому купальнику.

Нагадаємо, що в минулому році під час карантину Пейдж привернула до себе увагу голими знімками з чоловіком. Дівчина мало не щодня викладала в соцмережі пікантні фото.

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Та й відвертих фотографій в купальнику у Пейдж вистачає.

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