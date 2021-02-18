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Красуня з UFC вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося

18 лютого, 17:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пейдж Ванзант зняла кумедний кліп для соцмереж

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант розважається після першого бою на кулаках. Дівчина записала оригінальний кліп для Тik Tok і запостила його Instagram .

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На відео Пейдж позує перед дзеркалом в халатику, потім чутно ніби перезаряджається рушниця, потім дівчина імітує постріл і залишається в крихітній білизні.

Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню – зі своїм коханим. Як результат, зараз у неї 2,7 млн підписників.

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Та й просто відвертих знімків в Instagram Ванзант вистачає.

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MMA змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
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