Красуня з UFC вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант розважається після першого бою на кулаках. Дівчина записала оригінальний кліп для Тik Tok і запостила його Instagram .
На відео Пейдж позує перед дзеркалом в халатику, потім чутно ніби перезаряджається рушниця, потім дівчина імітує постріл і залишається в крихітній білизні.
Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню – зі своїм коханим. Як результат, зараз у неї 2,7 млн підписників.
Та й просто відвертих знімків в Instagram Ванзант вистачає.
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