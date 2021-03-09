Красивый зверь! Красотка из ММА снялась в леопардовом бикини

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант сейчас больше внимания уделяет соцсетям, чем спорту. Недавно, дабы привлечь к себе внимание, Пейдж выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло.
Теперь девушка запостила в Instagram фото в леопардовом бикини. "Красивый зверь", – подписала снимок Ванзант.
Напомним, что в прошлом году на карантине Пейдж стала очень популярной в Instagram. Она выставляла в соцсети голые снимки с мужем.
А в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. По итогам пяти раундов (по две минуты) Пейдж единогласным судейским решением проиграла Бритен Харт – трижды по 46:49.
Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На счету американки восемь побед при пяти поражениях в схватках по правилам MMA.
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