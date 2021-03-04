"Интернет не будет прежним": боец UFC поражен откровенными фото

Американская девушка-боец смешанных единоборств Валери Лореда снова опубликовала откровенное фото в социальных сетях.

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Лореда снялась в бикини и сапогах. Она выложила в Instagram галерею из двух откровенных снимков.

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На публикацию обратил внимание американец Тайрон Вудли, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). "Интернет после такого не будет прежним", – выразил Вудли.

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