"Інтернет не буде колишнім": боєць UFC вражений відвертими фото

Американська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Валері Лореда знову опублікувала відверті фото в соціальних мережах.

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Лореда знялася в бікіні і чоботях. Вона виклала в Instagram галерею з двох відвертих знімків.

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На публікацію звернув увагу американець Тайрон Вудлі, відомий за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). "Інтернет після такого не буде колишнім", – написав Вудлі.

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