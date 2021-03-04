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"Інтернет не буде колишнім": боєць UFC вражений відвертими фото

4 березня, 23:50

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Валері Лореда знову здивувала сексуальними знімками

Американська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Валері Лореда знову опублікувала відверті фото в соціальних мережах.

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Лореда знялася в бікіні і чоботях. Вона виклала в Instagram галерею з двох відвертих знімків.

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На публікацію звернув увагу американець Тайрон Вудлі, відомий за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). "Інтернет після такого не буде колишнім", – написав Вудлі.

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MMA змішані єдиноборства Валері Лоредо

Джерело: lenta.ru

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