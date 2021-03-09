Гарний звір! Красуня з ММА знялася в леопардовому бікіні

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант зараз більше уваги приділяє соцмережам, ніж спорту. Нещодавно, щоб залучити до себе увагу, Пейдж вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося.
Тепер дівчина запостила в Instagram фото в леопардовому бікіні. "Гарний звір", – підписала знімок Ванзант.
Нагадаємо, що в минулому році на карантині Пейдж стала дуже популярною в Instagram. Вона виставляла в соцмережі голі знімки з чоловіком.
А в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. За підсумками п'яти раундів (по дві хвилини) Пейдж одноголосним суддівським рішенням програла Брітен Харт – тричі по 46:49.
Ванзант відома за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) з 2014-го по 2020-й. На рахунку американки вісім перемог при п'яти поразках в сутичках за правилами MMA.
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