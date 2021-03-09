Гарний звір! Красуня з ММА знялася в леопардовому бікіні

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант зараз більше уваги приділяє соцмережам, ніж спорту. Нещодавно, щоб залучити до себе увагу, Пейдж вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося.

Реклама

Тепер дівчина запостила в Instagram фото в леопардовому бікіні. "Гарний звір", – підписала знімок Ванзант.

Нагадаємо, що в минулому році на карантині Пейдж стала дуже популярною в Instagram. Вона виставляла в соцмережі голі знімки з чоловіком.

Реклама

А в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. За підсумками п'яти раундів (по дві хвилини) Пейдж одноголосним суддівським рішенням програла Брітен Харт – тричі по 46:49.

Ванзант відома за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) з 2014-го по 2020-й. На рахунку американки вісім перемог при п'яти поразках в сутичках за правилами MMA.

Читайте також:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама