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Гарний звір! Красуня з ММА знялася в леопардовому бікіні

9 березня, 09:14

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Пейдж Ванзант поділилася сексуальними фото

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант зараз більше уваги приділяє соцмережам, ніж спорту. Нещодавно, щоб залучити до себе увагу, Пейдж вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося.

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Тепер дівчина запостила в Instagram фото в леопардовому бікіні. "Гарний звір", – підписала знімок Ванзант.

Нагадаємо, що в минулому році на карантині Пейдж стала дуже популярною в Instagram. Вона виставляла в соцмережі голі знімки з чоловіком.

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А в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. За підсумками п'яти раундів (по дві хвилини) Пейдж одноголосним суддівським рішенням програла Брітен Харт – тричі по 46:49.

Ванзант відома за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) з 2014-го по 2020-й. На рахунку американки вісім перемог при п'яти поразках в сутичках за правилами MMA.

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змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
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