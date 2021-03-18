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Бикини в подарок! Секс-звезда UFC приготовила сюрприз фанатам

18 марта, 08:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пейдж Ванзант устроила конкурс в соцсетях

Одна из самых сексуальных девушек в мире спорта Пейдж Ванзант объявила необычайный конкурс. Она запостила в соцсети фото в пикантном бикини и готова его подарить своим подписчикам. Кстати, недавно, дабы привлечь к себе внимание, Пейдж выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло.

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Для участия в конкурсе нужно всего-навсего поделиться постом, отметить троих друзей и подписаться на фан-сайт Пейдж. А потом она проведет розыгрыш среди тех, кто выполнил это условие.

А вот и бикини, с которым расстанется звезда смешанных единоборств.

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MMA UFC смешанные единоборства Пейдж Ванзант
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