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Жена Романа Яремчука засветила свою красоту. Пока муж далеко

30 марта, 15:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кристина похвасталась в соцсетях парочкой новых фотографий

Среди вторых половинок футболистов сборной Украины набирает силу движение под названием "Оторвись, пока мужа нет дома". Например, жена Малиновского пожаловалась на дорогой курорт: Роксана отдыхает на Мальдивах. А вот супруга Романа Яремчука увлеклась своими модельными фото.

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Сегодня днем Кристина показала свой новый образ – в цветном и черно-белом варианте. Девушка-модель сверкнула своей фигурой и прекрасными ногами, заслужив восторженные отклики поклонников: "Что за богиня?", "Wow", "Мама мия" и т. д. Нашел время для любимой и футболист, поставив под фото пять (!) сердечек.

Недавно жена украинского форварда в купальнике прислонилась к пальме.

Напомним, летом 2019 года Кристина родила сына, однако это не мешает ей снова пребывать в прекрасной форме.

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Тем временем, форвард сборной и бельгийского "Гента" тренируется в Киеве в лагере команды. Завтра "сине-желтые" сыграют на "Олимпийском" с соперниками из Казахстана.

Ранее супруга Яремчука расстегнула пиджак на голом теле.

Вспомним, как Роман Яремчук забивал за сборную немцам:

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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фото футбол Роман Яремчук WAGs Кристина Яремчук
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