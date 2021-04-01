Гарячий поцілунок і пишні груди: колишня спортсменка кокетує в Мережі

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс на своїй сторінці в Instagram опублікувала нове пікантне фото. Дівчина передала своїм підписникам гарячий поцілунок на селфі в купальнику, який ледь прикриває її пишні груди.
Нагадаємо, що Кайла змушена була покинути спорт, оскільки їй не дозволяли публікувати інтимні фото в соцмережах. Дівчина швидко знайшла себе поза спортом і стала рекламувати купальники.
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