Гарячий поцілунок і пишні груди: колишня спортсменка кокетує в Мережі

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс на своїй сторінці в Instagram опублікувала нове пікантне фото. Дівчина передала своїм підписникам гарячий поцілунок на селфі в купальнику, який ледь прикриває її пишні груди.

Нагадаємо, що Кайла змушена була покинути спорт, оскільки їй не дозволяли публікувати інтимні фото в соцмережах. Дівчина швидко знайшла себе поза спортом і стала рекламувати купальники.

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