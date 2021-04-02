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Экзотическая красотка из Бразилии бросила футболиста ради карьеры: смотрите, какая потеря

2 апреля, 15:48

Елена Павлова Елена Павлова

Бурный роман Кэрол Тозаки и игрока Челси длился полтора года

Бывшая девушка английского футболиста Дэнни Дринкуотера, Кэрол Тозаки, спустя время после разрыва призналась, что прекратила их бурный 18-месячный роман, чтобы сосредоточиться на своей модельной карьере.

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"Это были очень интенсивные отношения, продолжавшиеся полтора года. Я была вместе с ним во время многих важных моментах его карьеры. Я всегда испытывала к нему огромную привязанность. Это было прекрасное время в моей жизни, но это было не то, что мне нравилось делать, поэтому я решила уйти и продолжить свою модельную карьеру", – цитирует бразильянку The Sun

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Отметим, что в Бразилии экзотическая красавица Тозаки была признана мисс Сан-Паулу Интерконтиненталь.

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А вот уроженец Манчестера Дринкуотер после успешного этапа карьеры в Лестере и вызова в сборную Англии, не смог заиграть в лондонском Челси и сейчас отправлен в аренду в турецкий клуб Касымпаша.

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Ранее мы давали невероятно горячие фото бразильской модели, которая заслужила комплименты от Неймара.

Смотрите, как Дринкуотер забил в составе лондонского Челси

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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