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Екзотична красуня з Бразилії кинула футболіста заради кар'єри: дивіться, яка втрата

2 квітня, 15:48

Олена Павлова Олена Павлова

Бурхливий роман Керол Тозакі і гравця Челсі тривав півтора роки

Колишня дівчина англійського футболіста Денні Дрінкуотера, Керол Тозакі, через деякий час після розриву зізналася, що припинила їх бурхливий 18-місячний роман, щоб зосередитися на своїй модельній кар'єрі.

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"Це були дуже інтенсивні відносини, що тривали півтора роки. Я була разом з ним під час багатьох важливих моментах його кар'єри. Я завжди відчувала до нього величезну прихильність. Це був прекрасний час в моєму житті, але це було не те, що мені подобалося робити, тому я вирішила піти і продовжити свою модельну кар'єру", – цитує бразильянку The Sun

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Відзначимо, що в Бразилії екзотична красуня Тозакі була визнана міс Сан-Паулу Інтерконтиненталь.

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А ось уродженець Манчестера Дрінкуотер після успішного етапу кар'єри в Лестері і виклику до збірної Англії, не зміг заграти в лондонському Челсі і зараз відправлений в оренду в турецький клуб Касимпаша.

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Раніше ми давали неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара.

Дивіться, як Дрінкуотер забив у складі лондонського Челсі

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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