Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын

Неделю назад защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг после длительных отношений расстался с моделью Касией Ленхардт, а во вторник полиция нашла 25-летнюю красавицу мертвой в ее квартире в Берлине. Ранее футболист "Баварии" рассказал, почему едва не погиб в аварии.

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Как сообщает Daily Mail, Касия встречалась с 32-летним Боатенгом в течение 15 месяцев, прежде чем пара объявила о своем разрыве 2 февраля на фоне ожесточенных обвинений в шантаже и неверности. Касия назвала Боатенга "дьяволом" и поклялась, что расскажет всю правду про их отношения, как только она оправится от разрыва.

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По информации Bild, причиной расставания пары могло стать ДТП с участием девушки. Модель врезалась в уличный фонарь, а в ее крови обнаружили алкоголь.

"Я должен был сделать этот шаг и подвести черту. Прошу прощения перед всеми, кому причинил боль. Особенно перед своей бывшей девушкой Ребеккой. Касия разрушила мои отношения с Ребеккой, прибегнув к шантажу", — отметил Боатенг.

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В ответ эффектная модель написала в Instagram, что это не он, а она рассталась с ним из-за лжи футболиста, а также его постоянных измен: "Я обязательно все скажу, но я должна собраться с силами. Потому что меня никогда так не обманывали, не использовали и не лгали".

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Новость о смерти Каси подтвердила коллега-модель Сара Кулька: "Покойся с миром. Ты замечательный человек. Я надеюсь, что теперь ты обретешь мир. И надеюсь, что правда сейчас откроется. Я знаю, как ты этого хотела. Я никогда не забуду тебя, я не знаю никого, кто мог бы смеяться, как ты".

Отметим, что Касия получила известность благодаря телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвертое место в конкурсе. Теперь у нее остается сын Ной, который родился от предыдущего партнера, с которым она рассталась три года назад.

Представитель берлинской полиции склоняется к самоубийству модели: "В доме был найден человек без признаков жизни. Нет никаких доказательств участия третьих лиц". Тем временем Боатенга обвиняли в избиении бывшей девушки.

Ранее мы сообщали, что 32-летний Боатенг хочет покинуть "Баварию", но его не отпускают. В начале 2020 года нешуточный конфликт разгорелся на тренировке мюнхенского клуба между Жеромом и полузащитником Леоном Горецка.

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