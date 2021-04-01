Секс-символ UFC приваблює на власний сайт еротичним відео

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант продовжує розкручувати власний сайт, де дівчина продає інтимні фото і відео. Цього разу красуня опублікувала еротичне відео із закликом підписатися на неї.

"Спасибі вам всім за підтримку на моєму фан-сайті. Мені так весело базікати з усіма вами і ділитися сексуальним контентом з моїми сексуальними шанувальниками", – прокоментувала відео спортсменка на своїй сторінці в Instagram.