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Секс-символ UFC приваблює на власний сайт еротичним відео

1 квітня, 18:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пейдж весело ділитися "сексуальним контентом з сексуальними шанувальниками"

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант продовжує розкручувати власний сайт, де дівчина продає інтимні фото і відео. Цього разу красуня опублікувала еротичне відео із закликом підписатися на неї.

"Спасибі вам всім за підтримку на моєму фан-сайті. Мені так весело базікати з усіма вами і ділитися сексуальним контентом з моїми сексуальними шанувальниками", – прокоментувала відео спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться більше фото Пейдж Ванзант

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змішані єдиноборства WAGs Пейдж Ванзант

Джерело: Сегодня|Спорт

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