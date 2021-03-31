Є за що взяти! Дружина Маліновського відреагувала на репліку щодо своєї фігури

"Не худенька, але така класна", – пишуть фоловери Роксани. І вона їм відповідає

Дружина Руслана Маліновського в день матчу Україна – Казахстан "зігріла" своїх підписників, серед яких і її чоловік-футболіст, новою фотосесією з Мальдів. Саме там зараз насолоджується сонечком красуня Роксана.

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Онлайн Україна – Казахстан

Якщо минулого разу Роксана Маліновська похвалилася своїми формами в строкатому купальнику, то зараз дружина півзахисника "Аталанти" позувала невідомому фотографу в рожевому бікіні. Треба віддати дівчині належне, у неї чудовий смак!

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"Моя красуня!" – не втримався від коментаря під цими фото Роксани Маліновської її чоловік Руслан, додавши до своїх слів багато сердечок і вогняних емодзі

А ось інші фоловери Руслани почали обговорювати її фігуру.

"Не худенька. Але така класна"

"Усе гаразд. Такі і мають бути дівчата. Є за що взяти. Кому потрібні кістляві?"

У відповідь на останню репліку Роксана Маліновська написала: "Нам точно не потрібні".

Дивіться попередні фото Роксани на Мальдівах

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До речі, недавно Роксана Маліновська поскаржилася, що на Мальдівах дорого. За шампанське з неї намагалися витягнути 55 доларів.

Дивіться, як дочка зустрічає Руслана Маліновського після матчів

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

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