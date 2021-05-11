Красуня-каратистка з України показала фото в купальнику: фанати порівнюють її з Афродітою

Титулована спортсменка Анжеліка Терлюга відпочиває в Чорногорії. Дівчина показала пікантні фото в червоному купальнику, а фанати засипали її компліментами

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

Українська каратистка Анжеліка Терлюга похвалилася пікантними фото з відпочинку в Чорногорії. Красуня сфотографувалася в червоному купальнику, продемонстрував своє ідеальне тіло. За відмінні кадри дівчина подякувала українського каратиста Ризвана Талібова. Цікаво, як до цього ставиться наречений каратистки?

Під фото шанувальники Анжеліки засипали її компліментами. Ось деякі з них:

Ви неймовірно красива

Афродіта відпочиває!

Невимовна краса

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