Красуня-каратистка Анжеліка Терлюга виходить заміж: хто підкорив українку

Українська каратистка Анжеліка Терлюга відповіла згодою на пропозицію руки і серця. Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.
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"Назавжди. В космос ти, в космос я... 15.04.2021", – підписала фото українська красуня.
Терлюга займає перше місце в світовому рейтингу карате у вазі до 55 кг. Анжеліка є триразовою переможницею чемпіонату Європи з карате.
Також українка неодноразово перемагала на престижних міжнародних змаганнях, а ще вперше в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію і влітку буде боротися за медалі на Олімпіаді в Токіо.
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