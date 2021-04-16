Красуня-каратистка Анжеліка Терлюга виходить заміж: хто підкорив українку

Анжеліка Терлюга і Володимир Зарецький побралися і незабаром зіграють весілля. Каратистка повідомила про важливу подію у себе в соцмережах

Українська каратистка Анжеліка Терлюга відповіла згодою на пропозицію руки і серця. Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

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"Назавжди. В космос ти, в космос я... 15.04.2021", – підписала фото українська красуня.

Терлюга займає перше місце в світовому рейтингу карате у вазі до 55 кг. Анжеліка є триразовою переможницею чемпіонату Європи з карате.

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Також українка неодноразово перемагала на престижних міжнародних змаганнях, а ще вперше в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію і влітку буде боротися за медалі на Олімпіаді в Токіо.

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