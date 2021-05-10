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Видно, що українка: зірка боїв в клітці прикрилася двома квітками в басейні

10 травня, 19:38

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Наш боєць в UFC Марина Мороз рятується від спекотного сонця Флориди в воді, а на купальнику дівчини фоловери помітили два соняшника

Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

Єдина українка у найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз готується до наступного бою проти Манон Фіоріна прізвисько "Звір". Поєдинок проти небезпечної француженки пройде 5 червня в Лас-Вегасі. Однак і про відпочинок спортсменка не забуває, рятуючись від спекотного сонця Флориди в басейні.

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"Відразу видно, що українка, оскільки соняшники любиш", "красоточка", "Ох, ти – розкішна", – захоплювалися Мороз її фоловери, відмітивши квіти на купальнику.

Нещодавно українка потрапила в скандал з фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Майамі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз- соцмережа розцінила його як непристойне.

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографіюна свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".

Відзначимо, що в змішаних єдиноборствах в активі Марини 10 перемог при трьох поразках. І нещодавно українка з боїв в клітці показала черепа своїх недругів.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати.

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