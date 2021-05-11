Дружина футболіста Маліновського відкриває ательє під Міланом: "Відчуваю себе місцевою"

Кохана українського півзахисника Аталанти запускає свій бізнес в Бергамо. А після завершення Русланом кар'єри гравця вони планують залишитися жити в цьому місті

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Дружина українського футболіста італійської Аталанти Руслана Маліновського Роксана наприкінці травня відкриє своє ательє в Бергамо, під Міланом.

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Ательє буде називатися Mali by Roxana Malinovska і розташується в одному з торгових центрів в серці міста.

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"Вважаю італійських жінок дуже елегантними і красивими. Мені подобається спостерігати за тим, як вони одягаються. Порівнювати їхні наряди з нашими українськими"

"Ідея відкрити ательє виникла після народження дочки Олівії півтора роки тому. В асортименті будуть наряди не тільки для мам, а й для їхніх дітей"

"Коли Руслан закінчить кар'єру, ми б хотіли залишитися жити в Бергамо. Особисто я відчуваю себе місцевою", – каже Роксана Маліновська, яку цитує Corriere della Sera

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Роксана Малиновська / Фото: Instagram

Роксана Маліновська / Фото: Instagram

Реклама Роксана Маліновська / Фото: Instagram

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Нагадаємо, останнім часом Руслан забиває ледве не щоматчу. А за підсумками квітня 28-річногоМаліновського визнали найкращим футболістом чемпіонату Італії.

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