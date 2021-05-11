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Красотка-каратистка из Украины показала фото в купальнике: фанаты сравнивают ее с Афродитой

11 мая, 21:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Титулованная спортсменка Анжелика Терлюга отдыхает в Черногории. Девушка показала пикантные фото в красном купальнике, а фанаты засыпали ее комплиментами

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Украинская каратистка Анжелика Терлюга похвасталась пикантными фото с отдыха в Черногории. Красотка сфотографировалась в красном купальнике, продемонстрировал свое идеальное тело. За отличные кадры девушка поблагодарила украинского каратиста Ризвана Талибова. Интересно, как к этому относится жених каратистки?

Под фото поклонники Анжелики засыпали ее комплиментами. Вот некоторые из них:

  • Вы невероятно красивая
  • Афродита отдыхает!
  • Неописуемая красота

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