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Красотка-каратистка Анжелика Терлюга выходит замуж: кто покорил украинку

16 апреля, 11:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий обручились и вскоре сыграют свадьбу. Каратистка сообщила о важном событии у себя в соцсетях

Украинская каратистка Анжелика Терлюга ответила согласием на предложение руки и сердца. Избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.

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"Навсегда. В космос ты, в космос я... 15.04.2021", – подписала фото украинская красотка.

Терлюга занимает первое место в мировом рейтинге карате в весе до 55 кг. Анжелика является трехкратной победительницей чемпионата Европы по карате.

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Также украинка неоднократно побеждала на престижных международных соревнованиях, а еще впервые в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию и летом будет бороться за медали на Олимпиаде в Токио.

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свадьба каратэ Анжелика Терлюга

Источник: Сегодня|Спорт

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