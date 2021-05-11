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Хочу такую же фигуру: фанаты в восторге от фото велосипедистки в купальнике

11 мая, 18:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бывшая спортсменка ушла в модельный бизнес и рекламирует купальники. Поклонники Люси Яворчековой в комментариях признаются, что хотели бы иметь такие же формы

/ Фото: Instagram

Бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков интимными фото в соцсетях. Девушке не удалось стать успешной спортсменкой, зато она нашла себя в модельном бизнесе.

В этот раз Люсия прорекламировала черный вызывающий купальник, а поклонники красотки в комментариях пишут, что хотели бы иметь такие же формы.

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