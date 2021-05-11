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Хочу таку ж фігуру: фанати в захваті від фото велосипедистки в купальнику

11 травня, 18:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Колишня спортсменка пішла в модельний бізнес і рекламує купальники. Шанувальники Люсі Яворчекової в коментарях зізнаються, що хотіли б мати такі ж форми

/ Фото: Instagram

Колишня велосипедистка Люсія Яворчекова не втомлюється радувати своїх підписників інтимними фото в соцмережах. Дівчині не вдалося стати успішною спортсменкою, зате вона знайшла себе в модельному бізнесі.

Цього разу Люсія прорекламувала чорний зухвалий купальник, а шанувальники красуні в коментарях пишуть, що хотіли б мати такі ж форми.

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