Хочу таку ж фігуру: фанати в захваті від фото велосипедистки в купальнику

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Колишня велосипедистка Люсія Яворчекова не втомлюється радувати своїх підписників інтимними фото в соцмережах. Дівчині не вдалося стати успішною спортсменкою, зате вона знайшла себе в модельному бізнесі.
Цього разу Люсія прорекламувала чорний зухвалий купальник, а шанувальники красуні в коментарях пишуть, що хотіли б мати такі ж форми.
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