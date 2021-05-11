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Немає некрасивих жінок: Анна Різатдінова показала фото в ліжку

11 травня, 17:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зіркова українська гімнастка сфотографувалася в ліжку у відвертому вбранні і прокоментувала фото цитатою знаменитої актриси

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова / Фото: Instagram

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова на своїй сторінці в Instagram опублікувала пікантне фото на ліжку в зухвалій плаття і супроводила його цитатою знаменитої британської актрисою Вів'єн Лі, яка зіграла головну роль у фільмі "Віднесені вітром".

"Вів'єн Лі переконана, що немає некрасивих жінок – є тільки жінки, які не знають, що вони красиві... Погоджуся на всі 100% з вищесказаним. А ви?", – написала під знімком спортсменка.

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