Абсолютно гола: сексуальна велосипедистка підірвала Мережу відвертим фото з відпочинку

/ Фото: Instagram
Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, що пішла зі спорту в модельний бізнес, розірвала Мережу новим інтимним фото. Дівчина сфотографувалася в морській воді абсолютно голою і поділилася знімком з підписниками в Instagram. Красуня нині відпочиває на мексиканському узбережжі Карибського моря.
Ще фото Люсії Яворчекової:
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