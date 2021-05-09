Українка з найкращим бюстом світового тенісу спокусливо закінчила християнський університет (фото)

Дочка знаменитого хокеїста Вадима Шахрайчука, котрий був переможцем європейського Кубка чемпіонів, скинула з себе академічну шапочку в Техасі

Ангеліна Шахрайчук / Фото: Instagram

Українка Ангеліна Шахрайчук, яку називають володаркою найефектнішого бюста світового тенісу, закінчила найстаріший в Техасі Бейлорський християнський університет в місті Вейко.

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21-річна спортсменка повідомила про це у себе в Instagram, показавши, як вона в спокусливій короткій сукні скидає зі своєї голови чорну академічну шапочку.

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"Випуск з Бейлорского університету – зроблено! Офіційно. У передчутті нового розділу мого життя", – написала Ангеліна Шахрайчук

"Найкрасивіше випускне фото, яке я бачив", – відзначають в коментарях її фоловери

Тепер виникає питання – чи продовжить Ангеліна Шахрайчук виступи в тенісі? За свою спортивну кар'єру вона заробила всього лише 8156 доларів призових і вище 810-го рядка світового рейтингу не піднімалася.

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Ймовірно, Ангеліна буде поєднувати і те й інше. Принаймні, дівчина дала зрозуміти, що з тенісною ракеткою розлучатися не збирається.

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Нагадаємо, що Ангеліна Шахрайчук є донькою відомого українського хокеїста Вадима Шахрайчука, який зіграв понад сто матчів за національну збірну і свого часу був переможцем європейського Кубка чемпіонів.

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Відео: Twitter

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