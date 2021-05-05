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Не доплатили 25 центів: тенісистка шокована розміром преміальних в Празі

5 травня, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Після поразки у кваліфікації турніру ITF французька тенісистка Сара Чакаревіч зізналася, що отримала всього 2 євро в якості преміальних

Французька тенісистка Сара Чакаревіч обурилася призовими за участь в першому колі кваліфікації турніру ITF в Празі.

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Загальна сума призових тенісистки склала 45 євро. Після вирахування податку в розмірі 6,75 євро і стартового внеску в 36 євро Чакаревіч отримала лише 2,25 євро.

"Просто хочу подякувати ITF. Добре, якби це був жарт... Мені навіть не дали 25 центів. Спасибі ITF за безкоштовну каву" , – написала Сара в соцмережах.

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Раніше ми писали, що колишня перша ракетка України Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри. Тенісист так і не зміг оговтатися після травми руки. Олександр зізнався, що далі планує займатися бізнесом, а від тенісного життя на найближчий час відійде.

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