Російська тенісистка рознесла США: Смердить, брудно – я боюся там нове взуття надіти

Анастасія Павлюченкова / Фото: Reuters

В кінці квітня стало відомо, що російським спортсменам буде складно отримати американську візу , І у ту ж мить же тенісистка Анастасія Павлюченкова розповіла про свою нелюбов до США. Так, 41-я ракетка світу не розуміє, як можна довго перебувати в Нью-Йорку.

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"Американські турніри мені подобаються, але мені не подобається Америка з її менталітетом: все награно, нещиро, з усього треба зробити шоу. Нью-Йорк, звичайно, класне місто, але далеко не мій улюблений: на Манхеттені постійно чимось смердить, брудно , не розумію, як таке може бути. Я боюся там взуття нову надіти. Ну реально, скрізь сміття, бомжі ", – цитує Павлюченкова Sports.ru

Улюблене місто Анастасії – Лондон: "І я люблю Вімблдон, незважаючи на всі їхні суворі правила. І там можна зняти будинок, жити разом з командою, іноді – з сім'єю. Іноді приїжджає мама і готує борщ – класно, теж плюс до атмосфери".

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