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З Росії побіжать спортсмени після відмови США видавати візи: попередження депутата

30 квітня, 16:33

Олена Павлова Олена Павлова

Депутат Держдуми Росії Ігор Лебедєв попередив, що політична війна вплине на російських спортсменів, які можуть почати масово міняти паспорти

Форма для збірної Росії

Форма для збірної Росії / Фото: Reuters

Посольство США в Москві оголосило про припинення видачі віз. І за словами депутата Держдуми Росії Ігоря Лебедєва, це вплине на російських спортсменів, які можуть почати масово міняти паспорти. Раніше капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею.

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"Зараз же всі спортивні змагання, для яких необхідна наявність американської візи, для нас будуть проблематичні. Природно, американці не будуть робити винятків для спортсменів. Не виключаю, що деякі спортсмени підуть по шляху зміни громадянства. Це убезпечить їх від санкцій з боку ВАДА і полегшить питання потрапляння на змагання до Америки. США – одна з провідних спортивних держав. Не думаю, що спортсмени хочуть пропускати турніри там через політичні розбіжності. Може, хтось змінить спортивне громадянство, хтось піде шляхом отримання візи в сусідніх державах", – цитує Лебедєва Чемпіонат

Раніше ми повідомляли, що для участі в Олімпіаді російським легкоатлетам доведеться відмовитися від батьківщини.

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