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Российская теннисистка разнесла США: Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть

8 мая, 19:21

Елена Павлова Елена Павлова

41-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова назвала своим любимым городом строгий Лондон, а вот в Америке все наигранно и неискренне

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова / Фото: Reuters

В конце апреля стало известно, что российским спортсменам будет сложно получить американскую визу, и тут же теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своей нелюбви к США. Так, 41-я ракетка мира не понимает, как можно долго находиться в Нью-Йорке.

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"Американские турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть. Ну реально, везде мусор, бомжи", – цитирует Павлюченкову Sports.ru

Любимый город Анастасии – Лондон: "И я люблю Уимблдон, несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить вместе с командой, иногда — с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ — классно, тоже плюс к атмосфере".

Ранее после съемок с Де Ниро легенда тенниса стал героем культовых комиксов.

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