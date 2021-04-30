Из России побегут спортсмены после отказа США выдавать визы: предупреждение депутата

Форма для сборной России / Фото: Reuters

Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз. И по словам депутата Госдумы России Игоря Лебедева, это повлияет на российских спортсменов, которые могут начать массово менять паспорта. Ранее капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею.

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"Сейчас же все спортивные соревнования, для которых необходимо наличие американской визы, для нас будут затруднительны. Естественно, американцы не будут делать исключений для спортсменов. Не исключаю, что некоторые спортсмены пойдут по пути смены гражданства. Это обезопасит их от санкций со стороны ВАДА и облегчит вопрос попадания на соревнования в Америку. США — одна из ведущих спортивных держав. Не думаю, что спортсмены хотят пропускать турниры там из-за политических разногласий. Может, кто-то сменит спортивное гражданство, кто-то пойдет по пути получения визы в соседних государствах", — цитирует Лебедева Чемпионат

Ранее мы сообщали, что для участия в Олимпиаде российским легкоатлетам придется отказаться от родины.