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Лучший трюк в мире исполнила украинка, победив российскую теннисистку

8 мая, 14:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юная Марта Костюк получила награду за лучший удар апреля в мире в женском теннисе, исполнив его в поединке против Дарьи Касаткиной в Турции

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

Женская теннисная ассоциация определилась с лучшим ударом минувшего месяца. По мнению экспертов, самым эффектным действием отметилась 18-летняя украинка Марта Костюк. Во встрече с россиянкой Дарье Касаткиной киевлянка выиграла очко, догнав, казалось бы, безнадежный мяч и отправив его по диагонали – мимо опешившей соперницы.

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Поединок прошел в турецком Стамбуле и завершился победой Костюк – 6:3, 7:5.

Примечательно, что тогда Марта занимала 85-е место в мире (сейчас – 77-е), а соперница – 37-е. В Турции украинка дошла до полуфинала. Вашему вниманию – обзор того матча.

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Сейчас молодая надежда украинского тенниса выступает на турнире WTA в Риме. Сегодня она легко выиграла первый матч в квалификации у итальянки Нурии Бранкаччио – 6:4, 6:0. Во втором раунде отбора Марта сразится с японкой Нао Хибино (№82 в мире).

А лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступление в Италии со второго раунда основной сетки – с 1/16 финала. Тем временем, жених Свитолиной вакцинировался от коронавируса.

Смотрите, как украинские теннисисты ужинали в австралийском Мельбурне:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

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