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Первая доза. Жених Свитолиной вакцинировался от коронавируса

30 апреля, 17:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитый французский теннисист Гаэль Монфис сделал прививку от COVID-19, первую дозу он получил в Швейцарии

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 он получил в швейцарской Лозанне.

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"Первая доза", – подписал свою фотографию в Twitter Гаэль.

Теннисист продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Он планирует вернуться на корты на грунтовом турнире в Риме, который состоится с 9 по 16 мая.

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34-летний Монфис – полуфиналист двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции.

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Напомним, что в начале апреля Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной. Украинская теннисистка согласилась выйти замуж.

Хотя Свитолина жаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – сказала по этому поводу Элина.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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