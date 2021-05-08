Найкращий трюк у світі виконала українка, перемігши російську тенісистку

Юна Марта Костюк отримала нагороду за найкращий удар квітня в світі в жіночому тенісі, виконавши його в поєдинку проти Дар'ї Касаткіної в Туреччині

Марта Костюк / Фото: Федерація тенісу України

Жіноча тенісна асоціація визначилася з найкращим ударом минулого місяця. На думку експертів, найбільш ефектною дією відзначилася 18-річна українка Марта Костюк. У зустрічі з росіянкою Дар'єю Касаткіною киянка виграла очко, наздогнавши, здавалося б, безнадійний м'яч і відправивши його по діагоналі – мимо сторопілої суперниці.

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Поєдинок пройшов у турецькому Стамбулі і завершився перемогою Костюк – 6:3, 7:5.

Примітно, що тоді Марта посідала 85-е місце в світі (зараз – 77-е), а суперниця – 37-е. До вашої уваги – огляд того матчу.

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Зараз молода надія українського тенісу виступає на турнірі WTA в Римі. Сьогодні вона легко виграла перший матч у кваліфікації у італійки Нурії Бранкаччіо – 6:4, 6:0. У другому раунді відбору Марта битиметься з японкою Нао Хібіно (№82 в світі).

А найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна почне виступ у Італії з другого раунду основної сітки – з 1/16 фіналу. Тим часом, жених Світоліної вакцинувався від коронавірусу.

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