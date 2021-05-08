Після зйомок з Де Ніро легенда тенісу став героєм культових коміксів

Швейцарець Роджер Федерер отримав власну серію книг про папугу Глобі і зробив спільну поїздку на Вімблдон і в одну зі шкіл Замбії

Роджер Федерер / Фото: Instagram

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Роджер Федерер став героєм культового в Швейцарії коміксу про папугу Глобі. Видавці Країни сиру і годинніків випустили окрему серію книг, присвячену пригодам пташки і тенісиста, з назвою "Глобі і Федерер".

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"Як і у багатьох, хто виріс в Швейцарії, у мене збереглися теплі спогади про комікси про Глобі. Його пригоди перетворилися в мої. Сьогодні я дивлюся на свої старі книги 1979-го і початку 1980-х, і для мене велика честь і радість, що я возз'єднався з Глобі і можу поділитися нашою історією", – написав 39-річний Федерер у Instagram

За інформацією прес-служби ATP, Федерер особисто брав участь у створенні книги і навіть сам написав її передмову. Сюжет твору будується на спільну поїздку Глобі і Федерера на Уїмблдон і в одну зі шкіл Замбії. Паперовий комікс вже доступний на німецькій, англійській і французькій мовах, а аудіокнига – тільки на німецькій.

Цікаво, що напередодні Роджер Федерер і відомий актор і режисер Роберт Де Ніро взяли участь у зйомці ролика про Швейцарію.

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