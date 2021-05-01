"Можна, я це перепощу?" На фініш кар'єри Долгополова відреагував великий Федерер

Український спортсмен-мільйонер не очікував, що його заява про прощання з тенісом викличе такий резонанс. Захоплення Долгополовим висловив навіть Федерер

Олександр Долгополов / Фото: AFP

Колишній перший номер українського тенісу Олександр Долгополов, який завершив кар'єру в 32 роки, вражений реакцією, яку ця звістка викликала в світі спорту. Відреагував навіть легендарний швейцарець Роджер Федерер.

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Нагадаємо, торік Федерер заробив найбільше серед спортсменів, $106,3 млн, обійшовши навіть Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

"Чесно скажу, я ніколи не думав, що стільки людей любили мій теніс, спостерігали і підтримували! За три роки поза кортом я вже забув, що я робив на корті. І та кількість побажань, яку я отримав за сьогодні, нереальна! Я дуже, дуже, дуже зворушений. Але одне побажання зробило мій день і воно для мене особливе. З дозволу Роджера Федерера, я його перепощу, тому що дуже поважаю цю людину, він великий, добрий. Ми з ним провели кілька років, готуючись разом , і поради, що я отримав від нього, були безцінні! Величезне спасибі Роджеру і його команді", – написав у себе в Instagram Долгополов

/ Фото: AFP

Реклама / Фото: AFP

А ось, власне, і послання від Федерера Долгополову:

"Вітаю тебе з великою кар'єрою, спасибі за всі ті веселі часи, які ми провели на кортах під час тренувань. Команда Роджера Федерера завжди із задоволенням спостерігала за твоєю грою. Але ти і так це знаєш. Бережи себе, сподіваюся, ми ще побачимося. Всього найкращого в тому, що чекає на тебе попереду, Дог!"

Нагадаємо, Долгополов так і не зміг подолати наслідки травми руки, через яку він не виходив на корт з 2019 року. За свою кар'єру він заробив понад сім мільйонів доларів призових і в майбутньому планує займатися бізнесом.