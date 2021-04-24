Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рік

Зірки спорту продовжують гонитву за славою Майкла Джордана. Знаменитий баскетболіст є першим спортсменом мільярдером в історії. Хто може поповнити його компанію

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан – єдиний спортсмен в світі, кому вдалося стати мільярдером. "Його Повітряність" сколотив грандіозні статки не на майданчику, а завдяки різним рекламним контрактам і частці в Nike Jordan Brand, а ще ми писали, що Майкл Джордан замахнувся і на автогонки: дивіться його машину.

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Нинішнє покоління зірок спорту не залишає надій хоча б наблизитися до слави Джордана. Так, видання Marca, грунтуючись на даних Casumo, опублікувало рейтинг, в якому вказується, скільки часу їм потрібно, щоб заробити перший мільярд. У розрахунок бралися річний оклад спортсмена і сума його заощаджень на цей момент.

1. Тайгер Вудс (Гольф) – Річний дохід: 62,3 млн доларів. Загальний дохід: 800 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 3 роки і 3 місяці.

/ Фото: Reuters

2. Кріштіану Роналду (футбол). Річний дохід: 105 млн. Загальний дохід: 500 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 4 роки і 9 місяців.

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/ Фото: Reuters

3. Роджер Федерер (теніс). Річний дохід: 106,3 млн. Загальний дохід: 450 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 5 років і 2 місяці.

/ Фото: Reuters

4. Леброн Джеймс (баскетбол). Річний дохід: 88,2 млн. Загальний дохід: 500 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 5 років і 8 місяців.

Реклама Леброн Джеймс / Фото: Reuters

5. Ліонель Мессі (футбол). Річний дохід: 104 млн. Загальний дохід: 400 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 5 років і 9 місяців.

/ Фото: Reuters В тренді Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

6. Неймар (футбол). Річний дохід: 95,5 млн. Загальний дохід: 200 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 8 років і 5 місяців.

Неймар. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

7. Льюїс Гамільтон (Формула-1). Річний дохід: 54 млн. Загальний дохід: 285 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 13 років і 3 місяці.

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Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

8. Новак Джокович (теніс). Річний дохід: 44,6 млн. Загальний дохід: 220 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 17 років і 6 місяців.

Новак Джокович ставить автограф / Фото: Reuters

9. Конор МакГрегор (UFC). Річний дохід: 48 млн. Загальний дохід: 120 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 18 років і 4 місяці.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

10. Ентоні Джошуа (бокс). Річний дохід: 47 млн. Загальний дохід: 80 млн. Щоб стати мільярдером, потрібно 19 років і 7 місяців.

/ Фото: Reuters

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