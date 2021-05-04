Овочі, картопля і фрукти: 74-річна тенісистка розкрила секрет спортивного довголіття

Гейл Фолкенберг залишилася задоволена своєю грою проти 20-річної суперниці на турнірі ITF і розповіла, що допомагає їй бути у відмінній формі

74-річна тенісистка Гейл Фолкенберг провела перший матч за три роки. У кваліфікації турніру ITF у Флориді Гейл поступилася 20-річній Тіфані Фіке (0:6, 0:6). Але не впадає у відчай.

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"Мені 74 роки, але я в прекрасній формі! За винятком колін, які втомилися, все в порядку. Я ніколи не отримувала травм. Я не курю, не п'ю, не приймаю наркотики і дотримуюся дуже збалансованої дієти: овочі, картопля і фрукти.

У мене дуже хороша подача з руки. Два ейси – непогано, правда? Я над цим працюю. Грунт не моє улюблене покриття, мені комфортніше на харді, але я цілком задоволена своїм рівнем в матчі. Я набирала очки, було кілька рівних геймів. Я поступово повертаюся на свій рівень, мені просто потрібно більше грати. Я продовжу працювати. Потрібно зберігати позитивний настрій, щоб рухатися вперед і додавати.

Я буду грати, поки моє тіло не скаже "стоп". Я все ще можу виграти професійний матч" , – зізналася Фолкенберг.

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Фолкенберг вперше призупинила кар'єру в 1999 році. Тоді їй було 52 роки. З 2003 по 2011 рік Гейл не тренувалася, бо доглядала за хворою матір'ю, після смерті якої повернулася в спорт.

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З 2011-го 74-річна спортсменка виграла один матч з 43. У віці 69 років вона перемогла в першому колі кваліфікації турніру ITF в Алабамі.