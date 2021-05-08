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До смерті! Вибух конфетті налякав білоруську тенісистку (відео)

8 травня, 23:37

Олег Люлька Олег Люлька

Тенісистка Аріна Соболенко, вигравши десятий турнір в своїй кар'єрі і понад 300 тисяч євро призових, пережила неприємні миті на церемонії нагородження

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко / Фото: Reuters

Білоруську тенісистку Аріну Соболенко піддали стресу на церемонії вручення переможного трофея турніру WTA-1000 в Мадриді. Коли Соболенко піднялася на п'єдестал з кубком в руках, пролунав гучний залп конфетті.

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Аріна не на жарт злякалася вибуху, здригнувшись і схопившись за серце

Схожа реакція була і у першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті, яка стояла неподалік.

"Аріно, не бійся", – підписали це відео в акаунті мадридського турніру в Instagram

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І додали: "Вибач".

Відзначимо, що в фіналі престижних змагань у Мадриді 23-річна Соболенко в трьох сетах обіграла Барті – 6:0, 3:6, 6:4, здобувши 10-й титул WTA в своїй кар'єрі і перший на грунті.

Ця перемога принесла Аріні 315 160 євро призових.

У понеділок, 10 травня, білоруска Соболенко вперше стане четвертою ракеткою світу.

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Раніше ми розповідали про голодне дитинство зірки білоруського спорту. Колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренко розповіла, що її мамі доводилося в склянці вирощувати цибулю.

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