До смерті! Вибух конфетті налякав білоруську тенісистку (відео)

Аріна Соболенко / Фото: Reuters
Білоруську тенісистку Аріну Соболенко піддали стресу на церемонії вручення переможного трофея турніру WTA-1000 в Мадриді. Коли Соболенко піднялася на п'єдестал з кубком в руках, пролунав гучний залп конфетті.
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Аріна не на жарт злякалася вибуху, здригнувшись і схопившись за серце
Схожа реакція була і у першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті, яка стояла неподалік.
"Аріно, не бійся", – підписали це відео в акаунті мадридського турніру в Instagram
І додали: "Вибач".
Відзначимо, що в фіналі престижних змагань у Мадриді 23-річна Соболенко в трьох сетах обіграла Барті – 6:0, 3:6, 6:4, здобувши 10-й титул WTA в своїй кар'єрі і перший на грунті.
Ця перемога принесла Аріні 315 160 євро призових.
У понеділок, 10 травня, білоруска Соболенко вперше стане четвертою ракеткою світу.
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Раніше ми розповідали про голодне дитинство зірки білоруського спорту. Колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренко розповіла, що її мамі доводилося в склянці вирощувати цибулю.