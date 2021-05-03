Голодне дитинство білоруської зірки: Мама в склянці вирощували цибулю

Вікторія Азаренка / Фото: Instagram

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренка розповіла, що дитинство у неї було непросте. У сім'ї не було грошей, щоб балувати майбутню першу ракетку світу дорогими продуктами. Раніше матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але тенісистка не стала мовчати.

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"Моя сім'я була досить бідна, тому я знаю, як це – бути голодною. Знаю, що таке приймати їжу і не залишати нічого на тарілці. Я виросла в Білорусі. У нас досить холодні зими, тому не завжди була можливість мати на столі свіжі овочі та фрукти. Взимку це дорого. Пам'ятаю, як бабуся і мама в стаканах вирощували ріпчасту і зелену цибулю, яку ми потім їли. Або їздили за місто до бабусі на дачу – це будинок, який навіть на будинок не схожий, а на намет. Там ми вирощували овочі, копали землю", – цитує Азаренку by.tribuna.com

Вікторія Азаренка / Фото: Twitter

"Я знаю, як доїти кіз, але не робила цього з дитинства. Тоді дізналася про користь свіжих овочів – вони найбільш поживні. Мої батьки робили багато консервів з вирощених продуктів. Навіть варення з яблук – з усього, що у нас було. Напевно, заготовляли 300 літрів їжі на зиму. Я дуже пишаюся, що мої батьки пройшли такий шлях. Вони все ще займаються цим. Мама вирощує помідори, перець, огірки, капусту, яку квасить"

Нагадаємо, що в минулому сезоні мама з Білорусі залишила легендарну Серену без фіналу US Openі рекорду всіх часів. У вересні 2020-го Вікторія Азаренка, яка сама виховує сина, втретє в кар'єрі дійшла до фіналу в Нью-Йорку.

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